行政院政委唐鳳原打算出席東京奧運開幕，但今日宣布取消。行政院發言人羅秉成今日表示，此舉是為配合日本的防疫需要，尊重主辦單位防疫規定。唐鳳說，在跟總統、院長討論後，決定取消此次行程。

羅秉成指出，中華奧會於本（7）月14日，接獲國際奧會向各國發布的電子郵件得知，基於本次奧運主辦國日本之防疫考量，有關東京奧運之開幕典禮，將嚴格限制選手以外之出席人員，僅開放各國奧會主席、秘書長及國際政要（如國家元首、政府首長等）人員出席。

羅秉成指出，教育部體育署接到訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認係國際奧會為因應日本疫情之防疫需求，而採取較往年嚴格的人員管制措施。

羅秉成說，唐鳳雖為貴賓身份，但不在上述國際奧會的出席對象範圍之內，受限於此一新防疫規定，恐無法親自參加開幕式。體育署於確認上述資訊，唐鳳討論後，向行政院長蘇貞昌報告上情。蘇貞昌表示，面對全球疫情升溫，政府尊重並配合主辦單位各項防疫規定。並向蔡總統報告，取消唐鳳行程。

唐鳳表示，雖然行程取消，但仍有3件事情不變，一是對選手支持不變，二是對奧運祝福不變，三是對日本的感謝不變。未來若有機會，仍願前往日本交流。