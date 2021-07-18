新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形，侯友宜表示，台灣是個海島型國家，不是只有入、出境的機場，沿海線的整個管理更重要，只要查獲走私案件，一定要用更嚴格標準來處理。

侯友宜表示，防疫不可輕忽，市府與民間都投注於防堵疫情，重要的是將疫情阻絕在境外，所以很多人將機場的出入境看做一個目標，但台灣是個沿海線非常長的海島型國家，更要重視不是只有入、出境的機場，沿海線的整個管理更重要。

最近這段時間有發現漁船走私的狀況，侯友宜說，漁船走私令人非常擔心，就是一個國門的漏洞，因為在機場的入、出境採取了阻絕於境外、入境普篩的嚴格管理，漁船走私往往都會跟其他的國家來做接觸，把走私物品帶進來，相對的因為接觸，也帶來整個高風險的傳播鏈。

走私案件只要被查到，一定要以更嚴格的防疫、入境普篩、PCR做2次以及快篩1次的方式來做處理，所以不但中央、地方要聯手在沿海線做好整個把關，不要讓走私案件再起，更重要查到走私一定用更嚴格標準的入境普篩來做好防疫，所以這個沿海線的國門絕對不可以成為防疫的破口，大家一起來共同防疫。