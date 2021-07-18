中央流行疫情指揮中心宣布微解封，但屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，更驚見行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞出入，屏東縣政府已經取得當天入住26人名單，將針對用餐部分對業者裁罰6至30萬元。

屏縣府交旅處長黃國維表示，1999專線也接到該起投訴，縣府隔天立刻派員前往稽查，更以違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

業者也提供當天入住26人名單及餐廳聚餐的14人名單，基於個資法規範，業者表示，不方便透露。黃國維指出，這分名單將交由衛生局，由於餐廳沒有監視器，只能透過民眾提供照片釐清違規事證。

牡丹灣villa也發出聲明表示，在疫情微解封當天，因同仁處理不周嚴，造成本次困擾，向社會大眾道歉，並承諾在疫情完全解封之前，以最高標準落實防疫措施，並做好嚴謹的防疫規範。