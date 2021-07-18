新北市教育局每年補助學校辦理「食農樂活巧營造」食農教育推廣計畫，活化校園場地空間利用，鼓勵孩子從農事栽培中探究生態與環境的關係而惜食愛物，今年有48校進行成果評選，最後評審選出八里長坑、瑞芳吉慶、泰山明志3所特優國小，學校將食農教育結合在地特色，讓孩子們對環境土地有更深的認識與愛護。

八里長坑國小校長黃淑華表示，學校有耆老無償提供耕作的三分水稻田，為建立孩子友善耕作觀念，學校的稻田無農藥、無化肥，肥料都是用學生家裡的廚餘回收再利用製成，造就學校自有品牌的「長福米」，師生從種植稻米與蔬菜的歷程，體驗到「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」努力付出與珍惜萬物精神。五年級王莉晴同學說，我們的稻田不灑農藥，大家親自在田裡把福壽螺一個個撿起來，所以很放心的吃我們自己種的「長福米」。

瑞芳吉慶國小為解決學校廚餘無法回收的問題，老師們想到可以把廚餘拿來餵黑水虻，再以黑水虻餵食溪魚、蛋雞或鵪鶉，不但可以收蛋加菜，養殖後的蟲糞及殘料又拿來當農場肥料，黑水虻成為「永續農業」的重要角色。

泰山明志國小則利用校舍拆遷留下的空地，由一群熱愛花草的老師努力打造成食農場域。校長李順銓表示，學校以「香草茶傳奇」為主軸發展校本課程，從香草的種植養護到香草產品的製作，搭配校內創客社團進行香草圖騰雷雕木盒，包裝自製的香草乳液成為套組義賣行銷，讓孩子親自體驗自產自銷的食農經濟歷程。

五年級的陳品伃同學說：「我覺得在種植薄荷的時候好玩又有成就感，也了解到小農的辛苦，我們把薄荷當作自己的小孩在照顧，採收後泡出來的香草茶，比所有飲料都好喝！」