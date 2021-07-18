高男不僅住處大門爆飛，自己停在門前的汽車也遭殃。（程炳璋攝）

氣爆戶住戶直到18日上午仍驚惶不定，在門前議論紛紛。（程炳璋攝）

高家的玻璃門架被震飛到對面門口。（程炳璋攝）

台南市東區裕農路726巷3弄是一處透天住宅區，其中一戶民宅1樓18日凌晨零時許發生瓦斯氣爆，震天巨響引爆附近20戶民宅玻璃窗門碎裂，肇事民宅內的高姓男子全身8成2度以上灼傷，送醫急救有生命危險。

東區裕農路內高姓民宅18日零時的氣爆威力震醒附近數十住戶，葛姓女鄰居聽見對面「碰」一聲巨響，向外一看，氣爆戶大門門框直接噴到對面，附近多戶住家大門玻璃幾乎全碎裂，連汽車車窗也無法倖免，現場一片狼藉。

警消人員獲報後，在氣爆戶1樓內救出30歲高男，全身有8成面積2度以上燒傷。趕緊送醫插管急救，他被救出時向警消表示，因抽菸引起瓦斯氣爆。氣爆戶2樓30多歲林姓婦人因驚嚇過度氣喘頭暈送醫。

氣爆戶隔壁住戶王姓男子為高男的房東，他表示高姓房客為水電工，最近可能因疫情不常外出工作，房租仍按時繳交，平常獨居在1樓，女友常會來陪伴，出入都會拉下鐵捲門。

王姓房東表示，高男租屋7個月，原訂16日已要搬家，部分行李都已放在門口，因故延至下周，不料搬家前竟出意外。附近鄰居遭氣爆威力震攝，驚嚇一夜未眠，直到18日中午巷內仍一片狼藉，面對滿地碎玻璃，大家滿臉無奈。

台南市消防局火調科18日勘查，發現高男屋內有瓦斯桶，屋內沒有燃燒跡象，疑似瓦斯氣爆引起，還需進一步鑑定調查。

高男經急救後，因全身大面積達2度燒傷，送入燒燙中心加護病房救治中。

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