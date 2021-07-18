美國財政部16日發布的月度國際資本流動報告（TIC）顯示，2021年5月，中國所持美債較4月減少177億美元，持有量降至1.078兆美元，這是大陸連續第3個月減持美債，但中國仍為美債第二大海外持有者。

日本在今年5月繼續位居美國國債的最大海外持有者，但所持美債月減106 億美元，重返年初以來的下跌態勢，總持倉量降至1.266兆美元，這也是日本最近10個月裡第8次減持美債。

在美債前10大債主中，有一半是拋售美債，也有一半選擇增持。其中，英國在今年5月增持近360億美元美債。

繼清倉95％的美債後，今年5月，俄羅斯再次拋售美債1.5億美元，最終持倉規模僅剩38億美元。2018年俄羅斯還一度持有960億美元的美債，自那以後，俄羅斯就大規模拋售美債。

報告顯示，海外持有的美國政府債務總量較前月增加647億美元，至總量 7.135兆美元，升至2020年2月以來最高水準。

IMF近日公布的全球國際儲備資料顯示，截至2021年5月，美元在各國外儲中的占比意外下降至25年來最低至59.54％，而1999年時該比例還曾高達73％。

國際清算銀行在最新行業報告中稱，當前以美元為主導的國際清算體系已不再符合國際商貿的新要求。