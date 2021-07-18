幫蒼鷹命名，你也能跟他一起留名！台南左鎮化石園區工作夥伴偶然在園區拾獲1隻中型猛禽遺骸，比對圖鑑發現居然是台灣珍貴稀有保育類動物「鳳頭蒼鷹」，文化局將其製成標本，微解封後，公開展示，為了紀念這位特別成員，即日起更舉辦命名活動，未來也會將鳳頭蒼鷹名字以及命名網友姓名，一起標記在特展展示櫃。

文化局指出，經獸醫診斷，這隻鳳頭蒼鷹大約3歲，是帥氣男生，可能是在追捕獵物過程中意外死亡，於是悉心將牠製作成標本保存。目前帥氣的鳳頭蒼鷹也在「龍飛鳳舞」特展中亮相。

為了紀念這個特別的成員，館方希望能幫牠取個小名，作為博物館一員的證明，邀請大小朋友一起集思廣益。

館方趣稱，只要不涉及負面、攻擊詞語，就算要用「 唐鳳」、「乂煞氣a老鷹乂」，都可受理。活動即刻起至7月23日晚上12時截止，凡FB留言提名且獲選按讚人氣最高的網友，館方將贈送10張入園貴賓券以及「龍飛鳳舞」特展限定紀念品，總價值超過1200元，作為獎賞，「這絕對是子孫炫耀專用，人生要出名，就靠這次了！」

館方貼心表示，即使沒中選也別失望，凡參加命名或票選的網友，也會隨機抽出3位各贈送2張入園貴賓券。