據港媒報導，香港新冠疫苗接種率在過去1個月有所增加，負責統籌免費疫苗接種計畫的香港公務員事務局局長聶德權今表示，按現在的情況推算，香港最快於9月底，便可達到七成人口接種的目標，並表示，未來兩周會留意情況，再審視接種中心日後的安排。

聶德權指出，截至昨日，香港共有280萬人接種至少一劑新冠疫苗，佔符合施打疫苗資格人口的41％；在過去7日，每日平均有6.1萬人打針，接種首劑的平均人數有3.2萬人。

聶德權稱，若按現在的情況推算，之後若能維持每日有約3萬人打首劑疫苗，1個月就有多有100萬人接種、兩個月有約200萬人，到9月底，香港接種首劑疫苗人數比率便可達七成的目標。

對於社區疫苗接種中心將運作至9月底，聶德權指出，現有的29間接種中心不可能無期限的運作下去，他始終希望市民能盡量在8月底前施打首劑疫苗。但他留意到，有部分接種中心的預約人數較多，港府在未來兩周會留意情況，再審視接種中心之後的安排。

聶德權表示，香港現有約40萬劑輝瑞疫苗存貨，當局正與藥廠商討將已訂購的疫苗運送安排，以確保正常供應，他呼籲香港民眾盡早接種，強調接種疫苗是回復跨境活動的必要條件。