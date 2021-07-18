2018年遇襲遭刺傷、幾近喪命的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前因併發症入院治療，他今天表示感覺良好，等不及要重返工作崗位。

路透社報導，66歲的波索納洛14日入院治療至今，維拉新星醫院（Hospital Vila Nova Star）表示病情獲得令人滿意的進展，波索納洛可能幾天內就能出院；主治醫師麥塞多（Antonio Macedo）則向媒體表示，波索納洛明天或許就能出院。

根據院方聲明，醫院今天給波索納洛的指定飲食是湯和果泥。假設沒有出現不良反應，他就能在接下來幾天內出院。

波索納洛2018年遭人持刀刺傷，日前因為出現腸阻塞，自14日起即入院治療至今。

波索納洛今天透過網路直播出席巴西北部塞阿拉州（Ceara）聯邦儲蓄銀行（Caixa Economica Federal）分行開幕活動時表示：「我很好，感謝上帝。我本週稍早出現的問題依舊是2018年的刺傷所致…時不時影響肚子」。他並表示，他不會動手術。

他說：「我等不及要回去工作、見朋友，讓巴西真的動起來。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1100718