今日8時烟花颱風的中心位置在北緯22.9度，東經132.1度，以每小時7公里速度向北進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。（取自氣象局）

原位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今(18)日凌晨2時發展為今年第6號颱風「烟花」，目前位置位於鵝鑾鼻東方1100公里海面上，預測朝西北方向前進，預估周二(20)到周四(22)受颱風外圍環流影響，北部、東北部地區有局部短暫雨，周五(23)、周六(24)最接近台灣，不過後續路徑不確定性仍高，氣象局仍持續觀察。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，今年第6號颱風「烟花」在今天凌晨2時形成，早上8時位於鵝鑾鼻東方1100公里海面，預估周二到周四受颱風外圍環流影響，北部、東北部地區屆時將有局部短暫雨，周三、周四降雨機率提高，其他地區多雲到晴，要留意午後雷陣雨或大雨。

「周五、周六因為距離颱風台灣最近，影響會最為明顯，全台各地都可能有短暫陣雨發生機率。」

要注意的是，烟花在持續向西移動過程中，周二起北部、東半部、恆春半島、馬祖都有長浪發生機會，未來北轉西北方向移動時，假設北邊太平洋高壓稍微增強，預估颱風會有稍往南偏的可能，但因為烟花颱風位於一個大的季風環流內，除了太平洋高壓外，如果有其他熱帶系統帶來相互作用，都是未來要持續觀察的重點，目前不確定性仍大。

林秉煜指出，今天台灣附近目前仍是多雲到晴，午後雷陣雨仍要注意，中南部地區以及山區要留意局部大雨，颱風逐漸接近過程中，到海邊活動要注意安全，目前東側有烟花颱風接近，南海也有一個低氣壓，但預估該低氣壓短期間即使增強，也會朝著廣東、廣西一帶前進，暫時不會影響台灣。

氣象達人彭啟明也在臉書指出，颱風目前導引氣流偏弱移速會比較慢，大致上今明兩天甚至到周二還是位於琉球東南方海面，對於台灣還不會有什麼太大的影響，主要還是會維持類似的天氣，但是周二起北部到東北部的風浪將漸有增強的情況，要前往海邊或於海上作業的朋友要先行提高警覺，且按照目前路徑預估，不排除氣象局將針對北部海面發布海上颱風警報，不過本周中後期台灣的天氣變動度將會比較大，建議大家可以每日更新天氣情資跟上最新的天氣變化。