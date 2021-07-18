台灣疫情自4、5月升溫以來，國民黨政治人物的表現引發外界關注，對此，臉書「聲量看政治」比較疫情期間聲量，發現新北市長侯友宜聲量最高，其次為台中市長盧秀燕，立委蔣萬安排名出乎意料，為第30名、倒數第六名。

粉專「聲量看政治」今（17日）在臉書發文表示，疫情期間的即時新聞社群聲量分析，據5月10日至今，國民黨35位政治人物的聲量排名如下：侯友宜的聲量為34.89%，是國民黨政治人物疫情期間聲量第一名；第二名為盧秀燕，佔35位國民黨政治人物的5.66%；第三名是前高雄市長韓國瑜，佔4.81%；第四名是資深媒體人趙少康，佔4.66%

國民黨政治人物聲量排行。（摘自聲量看政治臉書）

至於第五名到第十名，該粉專稱，第五名是國民黨主席江啟臣，佔4.38%；第六名是國民黨台北市議員羅智強，佔3.76%；第七名是前衛生署長楊志良，佔3.55%；第八名是南投縣長林明溱，佔3.48%；第九名是前總統馬英九，佔2.65%；第十名是立委費鴻泰，佔2.56%。

該粉專接著提到，立委賴士葆為第11名，佔2.44%，前立委張顯耀、國民黨前主席連戰、前立委黃昭順，分佔15至18名之間，約在1.74%至1.66%之間，國民黨智庫副董事長連勝文則在連戰前一名；前立委丁守中與前雲林縣長張榮味分佔22名與24名；前新北市長朱立倫第20名，佔1.54%；國民黨前主席洪秀柱在第23名，佔1.2%；蔣萬安第30名，倒數第六名；國民黨文傳會主委王育敏聲量為最後一名。