台北市西門町星聚點日前不敵疫情歇業，不過2019年跨年夜當天，3名傳播妹竟在星聚點包廂內大打出手，3姝大混戰，高跟鞋、冰塊、啤酒罐、塑膠酒杯亂飛，瘋狂肉搏到只剩內衣，現場酒客全都看傻。最後3人互告，法官審理後依傷害罪判3女各拘役40天、緩刑2年；而2名年輕妹要各賠學姊2萬5000元，學姊也被判要各賠2女6000元。

檢方調查，康姓、林姓3名女子均為傳播公關小姐，2019年12月31日凌晨4時許，3人被點檯到北市萬華區星聚點KTV西門店包廂內，與男客飲酒作樂。席間39歲康女不停向男客追酒，26歲林女看不下去，出言勸阻，卻遭康女反嗆：「我又不是灌妳，干妳屁事！」，並作勢要攻擊林。

林女見狀怒不可遏，立即由冰桶內抓取冰塊丟向康女，康女亦不甘示弱，回扔啤酒罐，林女則與另名22歲同樣姓林的傳播妹，拿起塑膠酒杯砸向康女，康即與林女扭打成一團，林女不敵，遭康壓制在地，穿高跟鞋狂踹，甚至外衣被扒下、內衣褲外露，一旁酒客全程直擊，看傻了眼。

3女一團混戰後，各自頭部、臉部、腹部等多處受傷，報警提告對方傷害。台北地院依傷害罪各判3女拘役40天，得易科罰金4萬元。3女及檢方均提上訴，3女請求緩刑，台北地院合議庭駁回上訴，但審酌2名林姓女子各已賠償康女2萬5000元，判決3女各拘役40天，均緩刑2年確定。康女也被判要各賠兩名林女6000元。

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