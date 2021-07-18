台灣昨天（17日）新增8例本土確診，是三級警戒以來首次個位數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也首度鬆口，認為7月26日解除三級警戒的可能性高，但究竟降級後疫情會不會失控回升，精神科醫師沈政男表示，就算降到二級，疫情也絕對不會失控，頂多是社區小群聚感染。

台灣真有解封條件？ 柯文哲預言：新冠肺炎會流感化 別幻想完全沒疫情｜中時新聞網

沈政男昨天在臉書發文，指出現在的疫情都在處理家戶感染，整體發病趨勢是往下降，最大原因是三級警戒的金鐘罩，等於軟封城，這在國外都是傳染力R值等於0.6，但人家是硬封城。

沈政男表示，官方兩大防疫法寶，就是台灣用血與淚換來的經驗「熱區普篩＋疫調匡列」，民間則是戴口罩，三者構成了新冠防疫的台灣模式，然後新增案例就從破百、破雙位，現在來到新增個位數，未來當然也會清零。

沈政男表示，接下來重點是解封，把各類解封措施的R值估計出來，再發布解封手段，比如從三級降到二級，R值會從0.6變成多少？雖然講不出來，但可以看去年頂多是二級，病毒還是傳不開，顯然今年也不會傳得太厲害，「也就是說，降到二級疫情也絕對不會失控」。

沈政男表示，降到二級頂多就是社區小群聚，這時防疫快打部隊介入，只要圍堵速度大於病毒傳播，就能截斷傳播鏈。而這波疫情死亡率高的原因是「染疫者偏老、醫療崩潰、醫護施打疫苗太少、篩檢略不足」，絕非是什麼染疫黑數沒找到。

沈政男表示，染疫黑數、無症狀傳染不是問題，反而是感染源不明必須擔憂，建議未來所有感染源不明案例，都必須做電信足跡調查。