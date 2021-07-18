新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18）日上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形，侯友宜表示，漁工的管理非常重要，一定要做好分流工作，以分流來飲食，絕對不能共食。

新北市內17個漁港共有432艘漁船，共雇傭1519名外籍漁民，從事3至5天航程沿近海漁業，多以印尼、菲律賓及越南國籍為主，外籍漁民之間交流頻繁，漁業處在疫情初始，便不斷派員宣導外籍漁民加強健康管理、正確配戴口罩。

侯友宜表示，漁工的管理非常重要，因為漁工都在船上，一起工作也一起共食，所以為了落實防疫，做了很多外國的語言，然後用簡訊隨時通知整個外籍漁工，以及船主要做好分流工作、分流來飲食，絕對不能造成共食。

侯強調，分流工作、不能共食的方式，讓漁工管理好，漁工如果要出外，必須一定要把防疫做到好，回來也要跟船主，大家都能夠一起面對防疫，希望在整個漁工的管理上都能夠落實防疫，不但只有戴口罩、勤洗手、保持社交距離以外，包括漁船的清消，也在定時裡面要嚴格的做好清消。

侯友宜也說，漁港內有釣客，有些地方是限制釣魚、避免群聚，這段時間漁港稽查舉發的釣客違規有17件，釣客如果到我們漁港來，一定要遵守管理，不能貿然在漁港做垂釣的事件。

漁業處表示，4月起派員稽查新北市轄內28座漁港、漁船及漁民防疫措施，例如製作4國語言防疫說明等，並於CDC發佈三級警戒後，加強稽查防疫作為，也公佈「新北市因應COVID-19病毒流行期間外籍漁民防疫指引」，包含：全船船員配戴口罩、分批用餐、工作分流，且勿出港區、外出報備，並要求船主加強管理，違規即開罰，在漁港稽查中舉發包含釣客等違規案共有17件。