行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆捲入「牡丹灣villa」群聚事件，消息傳出後引來各界批評，對此，羅智強辦公室主任楊植斗砲轟，前幾天前總統府發言人丁允恭才酒駕肇事，現又傳出陳政聞一事，「拜託民進黨，要死自己去死」。

日前丁允恭在高雄酒駕撞傷一名女騎士，楊植斗指出，丁說是前一晚「在家喝高梁」，現在又有落選議員陳政聞帶妻小入住villa，同行的十幾個人囂張開起火鍋趴，雖然陳說自己沒有吃，但不可考。

13日微解封還不到一星期，楊植斗痛批，「拜託一下民進黨，酒駕的、群聚的，要死自己去死，別拉人民下水，更別當台灣的老鼠屎！」

對於陳政聞遭爆群聚一事，行政院發言人羅秉成今（18）日表示，陳政聞僅與家人到當地住宿，沒有參與餐會，也未違反防疫規定，但仍會待屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式。

此外，屏東縣政府已經取得當天入住26人名單及餐廳聚餐的14人名單，將針對用餐部分對業者裁罰6至30萬元。牡丹灣villa也發出聲明表示，對於同仁處理不周嚴，造成困擾，向社會大眾道歉，並承諾在疫情完全解封前，會以最高標準落實防疫措施，並做好嚴謹的防疫規範。

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