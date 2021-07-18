台南市政府消防局第2大隊下營消防分隊新式救護車18日正式啟用，車體除了外部顯眼的反光條外，內部的裝備還包含電動擔架床、攜帶型動力式緊急呼吸器、紫外線殺菌燈約市價50萬元的新式裝備，其功用除了可以使患者受到更妥善的照護外，另一方面亦使消防人員便於操作各項救護處置。

而轄內白沐屋民宿老闆吳崇銘得知該消息之後，亦利用本日捐贈150組防疫用護目鏡予台南市政府消防局第2大隊所屬同仁使用，望這些物資能在全民共同防疫的期間給予消防人員更多的鼓勵及幫助。

第2大隊大隊長丁春能表示在疫情期間消防人員執行救護案件中存在著更多的風險，全身防護裝備亦必須要齊全才能保護出勤同仁的安全，而社會各行各業在這段期間均受到不小的衝擊，故對捐贈者吳先生捐贈消防人員防疫物資的善舉致上十分的敬意。

另下營轄區本月7日針對濫用救護車民眾也開立一張救護車收費告知單，本案也是第2大隊開立民眾的第一張救護車收費告知單，其針對非緊急狀況或經急診檢傷為5級均可開立，故希冀民眾能夠珍惜救護資源，令新式救護車上線後能夠使用在真正需要的人身上。