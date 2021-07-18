北藝大戲劇系出身的女星連俞涵，因2015年在電視劇《一把青》中飾演女主角朱青而知名度大開，外型相當清新具有透明感的她，擁有不少粉絲喜愛，連俞涵也不時透過社群分享生活點滴，最近適逢台灣三級警戒，她也乖乖在家防疫，跟許多民眾一樣，出門都會將全套防疫裝備穿好穿滿，昨(7/17)更曝光防疫面具的另一種強大用法，讓網友驚嘆直呼「太聰明了」。

連俞涵2015年正式進入演藝圈，一出道就接下大戲《一把青》，飾演第三女主角「朱青」，該劇播出後，不但收視開紅盤，連俞涵也因此知名度大開，更入圍當屆金鐘獎最佳女主角獎及最佳新進演員獎，而她首度入圍就敲響金鐘，拿下新人獎，自此戲約不斷。

曾吐露其實個性文靜喜歡宅在家的連俞涵，為了跟粉絲保持互動，不時在社群分享工作花絮及生活，近期因為新冠肺炎疫情的關係，她也待在家防疫，經常能看見連俞涵親自下廚的成果照，她昨天在IG貼文，發現防疫面罩有別種妙用，就是切洋蔥時配戴，直呼除了鼻子癢以外，驚喜地完全沒流眼淚，就順利切好洋蔥並炒到焦糖色，端出美味的洋蔥湯及煎牛排，對成果相當滿意。

連俞涵公開了防疫面罩的另一種巧妙用法，讓許多平時有在煮飯的網友直讚她好聰明，這招真的很實用，紛紛留言「一罩多用耶」、「各種防疫小物都變成料理小助手了」、「原來還能防洋蔥真是實用」，更有人開心表示，終於能不戴蛙鏡切洋蔥了，得到解放。