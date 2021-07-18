世界衛生組織（WHO）上周五（16日）提出對中國新冠病毒來源進行第二階段研究，包括對武漢的實驗室和市場進行調查，並呼籲中國當局提高透明度。

據路透報導，WHO總幹事譚德塞在向成員國提交該計畫的前一天表示，由於缺乏新冠病毒在中國最初幾天傳播的原始資料，調查工作受阻。

譚德塞表示，第二階段工作將需要對武漢人、野生動物和動物交易市場，包括華南海鮮批發市場進行調查。

譚德塞指出，該機構還將要求調查2019年12月最初人類病例出現區域的相關實驗室和研究機構。