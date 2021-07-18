WHO將對大陸新冠來源進行第二階段調查 11:412021/07/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 WHO將對大陸新冠來源進行第二階段調查。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）上周五（16日）提出對中國新冠病毒來源進行第二階段研究，包括對武漢的實驗室和市場進行調查，並呼籲中國當局提高透明度。 據路透報導，WHO總幹事譚德塞在向成員國提交該計畫的前一天表示，由於缺乏新冠病毒在中國最初幾天傳播的原始資料，調查工作受阻。 譚德塞表示，第二階段工作將需要對武漢人、野生動物和動物交易市場，包括華南海鮮批發市場進行調查。 譚德塞指出，該機構還將要求調查2019年12月最初人類病例出現區域的相關實驗室和研究機構。 對中課關稅 葉倫稱反傷美國消費者 社教機構若有1人確診 需關閉2周進行清消 #調查 #進行 #WHO #第二階段 #譚德塞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 混打得等國內實驗 柯吐槽浪費3個月 04:102021/07/18 焦點要聞 開發商緊盯首批6張門票 風電區塊開發規則 月底公布 04:102021/07/18 財經要聞 先AZ後BNT 專家會議沒人反對 04:102021/07/18 焦點要聞 人大重陽》綠色產業成為中國經濟增長新動能（劉錦濤） 07:492021/07/18 海納百川 人權會想獨立 先拚業績尋求認同 04:102021/07/18 政治要聞 亞太調查看好台GDP 疫苗是變數 04:102021/07/18 財經焦點 立木畫廊 把國際展覽搬進台北 04:102021/07/18 財經焦點 2021海峽兩岸記者川渝行 台企借力川渝經濟圈優勢佈局一代一陸市場戰略 10:402021/07/18 兩岸 先接種AZ想混打 趙少康曝難題：第二劑恐剩AZ或國產疫苗 07:582021/07/18 政治 牡丹灣群聚監視器「沒有畫面」 歷史哥：噁心大人又要秀下限了 10:292021/07/18 政治 9成經濟學者估鮑爾連任Fed主席 04:102021/07/18 全球財經 兩岸熱門新聞 WHO將對大陸新冠來源進行第二階段調查 - 兩岸 - 旺報 社評／輕賤民命 中間選民覺醒了 - 焦點新聞 - 旺報 大陸連續3個月減持美債 仍為美債第2大海外持有者 - 兩岸 - 旺報 對中課關稅 葉倫稱反傷美國消費者 - 產業財經 - 旺報 陸科學家及英國學者發聲：新冠病毒不可能人為製造 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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