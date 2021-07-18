本屆東奧中華代表團行李開箱。(長庚運動醫學團隊提供)

中華奧運代表團將於明天（19日）出發前往日本，團員已收到中華奧會發送的行李箱，由於日本疫情仍嚴峻，更有變種病毒威脅，因此這次發送的行李箱也和過去大不相同，裡面多了許多防疫物資，還特別加發一個大的行李箱方便裝載。

曾經擔任兩屆中華奧運代表團隊醫，也是長庚運動醫學團隊副主席的復健科醫師林瀛洲表示，本次東奧長庚運動醫學團隊共有3位醫師和1位運動防護師隨隊照護選手，包括他與骨科醫師周文毅醫師、中醫醫師郭純恩及防護師辜羿璇，他們曾經歷過韓國世大運的MERS疫情、巴西里約奧運的滋卡病毒威脅，這次日本奧運的新冠肺炎疫情，他們會更提高警覺。

這次行李箱的防疫物資，包括酒精、肥皂、N95口罩、濕紙巾、體溫計等，此外還有一個容量6500mAh的行動電源，林瀛洲表示，這次代表團要求團員必須用手機APP回報每日的健康狀況，避免團員因手機沒電而無法掌握，所以特別提供，此外也準備了指紋式的密碼鎖、吹風機、集流器、水壺、帽子、太陽眼鏡、扇子、迷你真空壓縮器、旅行壁櫥等，讓大家不用煩惱日常基本所需。

明天出發前，整個團隊都必須完成72小時和96小時內的2次鼻咽PCR採檢，到了機場再用唾液篩檢一次；選手進入選手村後，每天必須自行用試劑檢測，其他人員4天篩檢一次。而這次中華奧運代表團也首次設置防疫協調官，負責統籌所有選手與職員每天的唾液篩檢PCR檢體，及追蹤檢查結果，長庚運動醫學團隊將全力以赴使這些選手能無後顧之憂，爭取佳績，為國爭光。