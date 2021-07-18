曾被前高雄市長韓國瑜小編嗆「你們這些大人有多噁心」的現任行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，近日被爆到屏東縣「牡丹灣villa」違規群聚用餐。行政院發言人羅秉成今日回應，陳向政院報告並未參加餐會，後續了解後再決定處理方式。

陳政聞遭媒體爆出，近日與家人至屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」過夜，並違規參加群聚餐會。羅秉成表示，陳政聞已向政院報告，當天僅與家人住宿，沒有參加餐會，沒有違反規定，但政院仍會待屏東縣政府了解實情後再決定處理方式。

陳政聞在2018年10月還是民進黨高雄市議員時，在政論節目上批評當時的高雄市長候選人韓國瑜陣營花錢買網軍攻擊陳其邁，還說「年輕人可以做錯事，但不能做壞事」。

當時同台的韓陣營粉絲頁小編當場回嗆「如果我們有錢買假帳號，也不會幫你們按讚，還會檢舉你們，要攻擊你們難道還會按你們讚嗎？我們長大以後才知道，你們這些大人多噁心」。

陳政聞後來在高雄市議員連任失利，隔年2019年出任行政院南部辦公室執行長。