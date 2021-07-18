華盛頓特區又爆槍擊案，球迷緊急躲避之後撤離球場。（美聯社）

華盛頓國民主場18日迎戰教士的比賽，打到第6局忽然被迫喊停，原因是國民球場外面爆發槍擊案。球員緊急撤回休息區，有些觀眾也躲進去，有些躲在座位後面，最後球場人員請大家從中外野與右外野的出口撤離。槍響爆發在三壘外側的大門，華盛頓特區警方透露至少有4人受傷，稍後已解除警報。

BREAKING from @Nationals: A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.



Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.

pic.twitter.com/yyIIjK70Im — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) July 18 2021

這場比賽在美國東岸時間17日晚間7時開打，教士隊狂敲14支安打，之後大家聽到外面有巨大的聲響，比賽因此中斷，場館人員呼籲大家保持冷靜，大約在晚間9時47分要求大家撤離球場。美媒NBC報導，其中一位傷者是國民球場的女性員工，她背部遭開兩槍受了重傷，送醫急救。

由於雙方已經打滿5局，比數將會保留到隔日的補賽，從6局下無人出局開始打，仍舊會打完9局。教士先發投手史奈爾(Blake Snell)表現不佳，4局被打4分退場。國民左投柯賓被打得更慘，5.1局被敲10安、失掉6分。在教士隊的4波猛攻之中，小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)4打數4支安打，包括1支二壘打。

國民主場觀眾看到球隊挨打已經很不爽，沒想到又傳出槍擊。就在此戰的前一天，華盛頓特區已經爆發另一起飛車槍擊案，5位成人受傷，還有一位6歲非裔女童身亡。警方還未抓到槍手，「那些罔顧人命的懦夫，我們絕不能容忍這種事情。」他們懸賞6萬美元（新台幣168萬）請大家提供槍手的情報。