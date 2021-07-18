台南市文化局計畫於已停招的學甲區私立天仁工商作為傳統藝術傳習保存中心。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化局計畫於已停招的學甲區私立天仁工商作為傳統藝術傳習保存中心。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市無形文化資產豐富，台南市文化局計畫於已停招的學甲區私立天仁工商作為傳統藝術傳習保存中心，積極爭取中央經費，文化部正式核定1000萬元的先期規畫經費，預計2024年完工啟用，開啟台南傳統藝術嶄新一頁。

文化局長葉澤山表示，台南市無形文化資產數量多年蟬聯全國第一，市府期盼藉由設置傳統藝術傳習保存中心，整合傳統藝術相關資源，一方面做為台南傳統藝術櫥窗，透過展覽、教育推廣、活動舉辦等，成為社會大眾認識、體驗傳統藝術美感的場域，另外，也能做為傳統藝術扎根傳承重要基地，與文化部文資局文化資產學院合作開設相關人才培育課程。

他說，長期目標，希望能建立起傳統藝術城市網絡，打造台南傳統藝術城市的品牌形象。

文資處指出，雖然目前台灣面臨疫情嚴峻考驗，戮力推展傳統藝術的台南亦無法倖免，但危機即是轉機，長久以來，傳統藝術傳習保存工作都是實體互動，現也開始結合線上虛擬平台，將5G、AI等科技思維納入傳藝傳習保存中心的規畫中，強化文資保存傳習動能。

另一方面，中心規畫設於鹽分地帶中人口密集文化薈萃的學甲區，如何藉由中心的設置與發展，與當地與周遭區域人、事、物漸進串連合作，凝聚在地社群認同與投入，讓全球文資保存理念在地化落實，同是本案規畫核心重點。

文資處現階段已開始著手進行中心籌設各項先期子計畫，硬體包含原校舍6棟建築之調查研究及規劃設計；軟體方面則短、中、長期之經營管理規劃、策展論述及推廣傳習課程設計等，都將是接下來2年重點工作，後續也將持續爭取中央經費支持。