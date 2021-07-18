英國牛津大學與瑞士的研究發現，接種AZ疫苗除了能夠產生抗體外，也能在人體形成T細胞「訓練營」，或許能為人體提供終生保護力，甚至能殺死變種病毒。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國牛津大學與瑞士的研究團隊15日在《自然免疫學》（Nature Immunology）期刊刊登研究，團隊發現，T細胞保護是AZ、嬌生疫苗等以腺病毒為載體的疫苗的「關鍵特徵」。

團隊指出，接種疫苗後，腺病毒會進入人體內稱為纖維網狀細胞（fibroblastic reticular cell）的長壽組織細胞，在那裡形成T細胞的「訓練營」。

來自瑞士醫院的研究人員路德維希教授（Burkhard Ludewig）表示，出生自這些細胞訓練營的T細胞看起來都有很高的適應能力，他說腺病毒能夠和人體共同進化很長一段時間，並且在過程中學習到很多有關人體免疫系統的知識。

「病毒永遠是最好的老師，這裡它們教會我們的最重要一課是如何最好地刺激殺手T細胞反應。」

這項研究發現代表即便抗體已經消失好一段時間，人體仍能夠持續製造這些重要細胞，甚至可能在餘生中持續存在。

先前研究就已經顯示，比起輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗，AZ疫苗在製造T細胞方面更有效。

研究團隊坦承他們難以量測T細胞在體內的數值，但是他們希望這些T細胞能夠存在終生。

牛津大學納菲爾德醫學院（Nuffield Department of Medicine）教授克萊納曼（Paul Klenerman）指出，全球數百萬人接種腺病毒疫苗，最終目標是希望透過抗體及T細胞誘發長期的免疫系統保護。