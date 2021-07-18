從面相角度來看，不僅是天生的長相會左右運勢，後天造成的疤痕也會有所影響，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，額頭、眉眼、眼尾、山根、下巴的疤痕都不利於運勢，對應不同的厄運，若在這些部位有疤痕的人，一定要多多注意，才能趨吉避凶。

▍1.額頭處有傷痕

額頭的部位稱之為官祿宮，位於印堂之上，此部位主事業、官運，如果這裡有傷會影響自己的事業，工作中易出現坎坷，對自己的事業前景和發展空間非常不利。

▍2.眉眼有傷痕

眉毛對應的是兄弟、同學、朋友，以及與你人生有親密關係的人。此處有傷主剋兄弟，遇到困難無法得到兄弟相助，還可能拖累身邊朋友，嚴重時還會造成兄弟反目。

眼眉之間是田宅宮，這裡有傷痕對父母影響很大，從古代觀點來看，左邊主父早亡，右邊主母早亡，在現代更常解讀為對應父母的身體健康，如果這裡意外受傷，就要多關心父母的狀況。

▍3.眼尾處有傷痕

眼尾部位是夫妻宮的位置，在眼睛的左右兩側，又稱為魚尾，此部位主夫妻之間的感情，無論是男女，眼睛魚尾的部位光澤平潤，主婚姻和睦。此處受傷破相代表丈夫、妻子、情人會遭受災難。

▍4.山根有傷痕

鼻樑稱之為山根，如果山根出現擦傷和裂痕都是破敗之兆，不僅影響事業運，且不利自身健康，易遭疾病纏身。如果傷痕是由印堂處蔓延下來的，代表此人大半生都在社會上飄泊，四十之前過得極不穩定，不僅有客死他鄉的危險，還會有牢獄之災。

▍5.下巴有傷痕

下巴對應奴僕宮，主導人際關係、語言的表達能力。此部位出現傷痕，容易引來小人陷害，尤其會在自己的事業上出現他人搗鬼、挑撥之事，事業上的動盪，如人失去了根基，也代表家運破敗，人生遭劫難。

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