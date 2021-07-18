大陸人氣女演員姚晨出道20年累積大量影視作品，像是《武林外傳》、《潛伏》等都深受好評，後者更讓她勇奪華鼎獎最佳電視劇女主角。近日她打扮休閒現身鄉下的超市購物，正好被網友捕捉到素顏真面目，嘲諷「明星照跟路人照差太多」，但也有網友讚嘆姚晨私下為人很有禮貌。

姚晨開通微博僅半年就破百萬粉絲追蹤，得到「微博女王」的美名，上月她才曬出一張頂著空氣瀏海的自拍照，表示：「剪了瀏海，清新自然，氣場全無」網友除了欣賞她的新髮型，還盛讚素顏的膚況白嫩無細紋，根本是凍齡美女。

不過姚晨最近出現在鄉村的某家超市，恰好被網友逮個正著，一看到大明星的真實狀態，卻驚呼和螢光幕的長相也落差太大，根據港媒《東網》報導，素顏的姚晨打扮休閒，走在鄉下的道路上，遭到網友批評駝背嚴重、面容憔悴，從視后變成大媽，更直接訕笑：「明星的照片和路人拍的差太多了。」間接酸姚晨是照騙。

姚晨近日在鄉下購物被捕獲，遭部分網友批很像大媽。（圖／東網）

另一張照片則是姚晨頂著黑色漁夫帽，臉部似乎沒有什麼妝容，穿著便服在超市結帳，眼神恰好直視鏡頭，據現場的路人表示，姚晨身為巨星卻沒有耍大牌，看到有人主動打招呼都會微笑回應，誇獎她溫柔有涵養又有禮貌。

姚晨除了影視作品豐富，感情生活也相當多采多姿，她和大學同學凌瀟肅有段7年婚，傳女方出軌4次才破局，但已遭姚晨本人po文回批荒唐；慶幸的是，昔日夫妻分開後，隔年都有了新對象，姚晨梅開二度嫁給現任老公曹郁，凌瀟肅也和女星唐一菲宣布結婚。