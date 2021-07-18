受疫情影響，北部宅配塞車，台南山區芒果農紛紛改寄郵局快捷，玉井郵局芒果快捷包裹暴增，曾在玉井郵局任職的總爺郵局經理林坤成、台南普濟郵局經理康乃文，深知芒果季郵局人員辛勞，星期日無償到玉井郵局幫忙，收件、填單、搬芒果，有時還跟著郵車到農民家收貨。

今年受疫情影響，芒果產季初期山區遊客少，芒果市場買氣差，農友改衝宅配，加上北部宅配塞車，農友紛紛改寄郵局快捷，讓原本6月15日才成立的芒果上收站，提前至6月3日開張。

玉井郵局經理蕭金富表示，去年芒果快捷專案兩個月時間收件量不到7萬件，今年收件量已經有13萬件；往年每日收件最多件數約4000件，今年有兩天破7000件，更有多日破5000件。

為了處理龐大芒果快捷郵件，郵局很早就招聘工讀生，由於6月時疫情嚴峻，家長不放心讓小孩出來打工，工讀生嚴重不足，郵局員工只好叫小孩找同學一起來幫忙。這些年輕人部分是放暑假等待上大學的新鮮人，家長也贊成讓小孩來玉井打工，幫農友把芒果箱從車上搬到郵籠，揮汗勞動，感受農民的辛苦。

次外，曾在玉井郵局任職，現已調到他區郵局的多位同仁，深知芒果產季玉井郵局同仁、郵務士的辛苦，周日主動回來幫忙。曾在玉井郵局任職3年的林坤成說，他調走時就跟蕭金富說，「不用你叫我，我自己一定回來幫忙。」從6月中起每周日從六甲住家來幫忙。

不只林坤成，台南普濟郵局經理康乃文、台南東城郵局李秀鈺，也都會回來當免費幫手，搬包裹、填單，跟著郵車到農友家收件；台南新營郵局退休員工吳進元則每年都到玉井芒果上收中心、麻豆柚子上收中心打工，希望藉由對業務熟悉度，協助帶領工讀生，順利快速幫農友水果寄到客戶手中。