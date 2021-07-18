新北市長侯友宜今（18日）上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18日）上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18日）上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18日）上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（18日）上午前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形，由於臺灣有非常長的海岸線，侯擔憂走私案件恐成為防疫破口，他說，中央、地方聯手把關，一旦查獲走私案件，一定用更嚴格標準的入境普篩來做好防疫。

新北市曾有臺籍船長確診，漁業處亦與衛生局及海巡單位合作，協助漁港漁船清消，船上8名外籍漁民下船進行PCR篩檢及一人一室隔離14天加自主管理7天，所幸皆無確診。

另近期亦有海巡單位查獲漁船走私，為避免船員接觸他國船員而感染新冠肺炎，該船全員由專責車輛安排篩檢，所幸PCR結果都是陰性，也都已送至專責防疫旅館隔離中。

侯友宜說，最近這段時間有發現漁船走私的狀況，漁船走私令人非常擔心，就是一個國門的漏洞，因為在機場的入、出境採取了阻絕於境外、入境普篩的嚴格管理。

漁船走私往往都會跟其他的國家來做接觸，把走私物品帶進來，相對的因為接觸，也帶來整個高風險的傳播鏈。所以在這個臺灣是個沿海線非常長的海島型國家，「更要重視不是只有入、出境的機場，我們沿海線的整個管理更重要。」

侯友宜表示，所以走私案件只要被查到，一定要以更嚴格的防疫、入境普篩、PCR做2次以及快篩1次的方式來做處理，中央、地方要聯手在沿海線做好整個把關，不要讓走私案件再起，更重要查到走私一定用更嚴格標準的入境普篩來做好防疫，所以這個沿海線的國門絕對不可以成為防疫的破口，大家一起來共同防疫。