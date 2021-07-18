大陸當紅女星秦嵐，因演出《延禧攻略》中「富察皇后」一角而爆紅，溫柔嫻淑形象深植人心，成了眾人公認的白月光，被封為「最美皇后」，昨天(7/17)是秦嵐的42歲生日，她在凌晨貼出一系列慶生照，赫見慶生趴上竟有男神金城武現身，讓她不禁露出嬌羞的迷妹表情。

身為「瓊瑤女郎」的秦嵐，不僅演技好，外型更是出色，有著白皙的皮膚與纖細身材，加上一張精緻的小臉，狀態好到很難相信她是個超過40歲的熟女，凍齡之術實在強大，而她至今未婚，時間都貢獻給了工作，但到是公開說過在圈內有個偶像，那就是超級男神金城武。

工作人員特地戴上金城武面具幫秦嵐慶生，讓她嬌羞捧臉，開心到不行。(翻攝自秦嵐微博)

本月17日是秦嵐42歲生日，她昨曬出一系列慶生照，照片中她被一片白色系鮮花、蠟燭、氣球及蛋糕包圍，最特別的是，其中有兩張照片，是6名工作人員特地戴上了金城武的面具，幫秦嵐慶生，讓秦嵐碰著臉露出害羞的表情，但又忍不住笑開懷。

秦嵐寫道：「今天的開心是X6的，有六個金城武，感謝小伙伴給我準備的生日surprise」，另外，她還特地分享了新照片，是她穿著櫻桃圖案低胸上衣與熱褲，大秀美胸與長腿的全新沙龍照，寫下：「有趣有盼，不負心中熱愛，又長一歲，繼續歡喜！喏！給你們的生日福利」，真是超寵粉。

事實上，秦嵐是金城武小迷妹的事情不是秘密，她曾在節目上被問擇偶條件，表示一切看緣分，但被問到哪個男星是她的理想型，隨即激動捧著臉吐露從小就喜歡一個人，那就是金城武，一臉癡迷直言：「他一笑起來天都亮了！」，還說如若能跟男神合作，她可以不計報酬、不惜任何代價，但談到一起演親密戲又嬌羞搖頭，完全中了金城武的毒無誤。