選美出身的港星胡杏兒，在4月生下第三胎兒子，與商人老公李乘德幸福組成一家五口，41歲胡杏兒做完月子後就在隔月霸氣宣布：「我回來了」，積極復工的胡杏兒，產後狀態極佳，胡杏兒日前就豪曬蠻腰、長腿照，絕佳狀態完全不像是剛生完寶寶的產婦。

胡杏兒在2015年嫁給金融才俊兼夜店老闆李乘德，夫妻在2017年、2019年陸續生下一對兒子，而胡杏兒在今年4月在生下第三胎兒子，幸福組成一家五口，胡杏兒做完月子後，隔月就曬自拍霸氣宣布：「我回來了」，接著並在6月火速開工。

自認狀態不錯的胡杏兒也在微博開心寫下：「喜歡工作狀態中的自己，我回來了」，她產後的身材、膚質恢復得極佳，在胡杏兒曬出的美照中，她輕鬆駕馭貼身洋裝，儘管白色容易顯胖，但她身材依舊相當纖細，而胡杏兒一個扭身，更是讓蠻腰、長腿全都露，畫面超不科學，胡杏兒完全不像是剛生完寶寶的產婦。

胡杏兒S身材曲線吸睛，擁有纖細蠻腰、長腿和翹臀，整體狀態不科學。（圖／取材自胡杏兒微博）

其實，胡杏兒是選美出身，她在1999年獲得香港小姐季軍以及活力風采獎闖出名號，胡杏兒因此一戰成名並踏入演藝圈，胡杏兒不甘當花瓶，一路從配角演到女一，胡杏兒樂於嘗試各種不同類型的角色，她因此還是公認的百搭花旦，同時，胡杏兒也朝大銀幕、舞台劇、歌手之路邁進，她靠著實力和努力，甩開外界對她的質疑和負評。