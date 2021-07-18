效力印地安人3A的台灣好手張育成18日先發出賽，2打數無安打，靠2次保送上壘，中斷連4場安打，印地安人終場也以0比8遭雙城隊3A完封。

張育成此役繼續擔任開路先鋒、守一壘，首打席敲出投手前滾地球，第2打席獲觸身球保送，上壘後嘗試盜壘失敗，第3打席敲中外野飛球，第4打席靠著選球站上壘包。

總計張育成2打數無安打，只靠2次保送上壘，中斷自14起連4場有安打表現，打擊率下滑至3成24；印地安人此役團隊僅敲3安，無法有效串連攻勢，最終遭到對手完封。

教士隊高階1A的台灣投手宋文華今天在9局下登板後援，雖然一上場就被敲陽春炮，但他隨即回穩，最後賞給對手再見三振，教士以3比1擊敗老虎高階1A，宋文華也拿下本季第1個救援成功。

新人聯盟的比賽，今天續演「海盜內戰」，海盜金隊的台灣小將鄭宗哲先發守二壘、打第3棒，3打數1安打，連2場比賽敲安，並獲得1次保送，還演出盜本壘，助隊以8比2擊敗海盜黑隊。