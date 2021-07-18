雲林基督教醫院開放50歲以上民眾現場拿號碼牌接種疫苗300個名額，今天早上爆棚，清晨5點半就有人排隊。（周麗蘭攝）

雲林縣議員李明哲發送防護罩給現場等候打疫苗的民眾。（周麗蘭攝）

雲林基督教醫院在院內的診間打疫苗。（周麗蘭攝）

雲林基督教醫院今（18日）開放50歲以上民眾現場拿號碼牌接種疫苗300個名額，昨（17日）晚上消息曝光，今天早上爆棚，清晨5點半就有人排隊，大多數是年輕人，8點半號碼牌就已發完。民眾表示，不想再等，只希望趕快打完安心。

雲林縣62個醫療院所及衛生所昨（17日）開打首波1922平台預約的疫苗，雲林縣上網登記意願的人數雖不少，但不少施打站昨日登記人數不多，臨時開放現場拿號碼牌。

雲林基督教醫院預計打2000劑，縣長張麗善昨視察時遇到民眾陳情家中滿18歲小孩如何才能盡快接種？張麗善回答如果本次疫苗有剩，可開放18歲以上縣民現場拿號碼牌接種。

不久此一消息瘋傳，雲林基督教醫院昨晚緊急修正宣布「50歲以上」未打疫苗民眾，18日、20日、21日、22日，可到現場領取號碼牌，8點開始發，每日限300人。

沒想到今天清晨5點半開始有民眾到雲基排隊，７點已經排了一長條長龍，院方提早發號碼牌300張，結果引起8點到場的民眾不滿為何提早發、而且群聚嚴重？

雲基院方於是加發號碼牌到600號，但民眾擔心打不到，不願回家休息，寧願在大太陽底下排隊等打疫苗。雲林縣議員李明哲得知，載2箱防護罩發給現場等候打疫苗的民眾。

今天很多不到50歲民眾排隊打疫苗，一大部分是20、30歲年輕人，他們表示有疫苗打就趕快打，接下來幾波都是AZ疫苗，不想再等了。