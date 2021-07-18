橫山分局內灣派出所是新竹縣少數保留完整的日式派出所，新辦公廳舍前年落成啟用，舊派出所閒置移交給文化局管理，文化局啟動修復與活化工作，並向財政部提案ROT評估與規畫，期加入民間力量經營活化這棟優美的日式建築。

內灣舊派出所緊鄰內灣老街，向下可俯瞰內灣火車站及老街商圈，地勢視野良好，早年擔負警備和治安要塞角色，建築形式優美，前庭有樹齡近百年的桂花樹，及小巧的水池造景，充滿濃厚的日式風情。

縣長楊文科日前到場會勘時，橫山鄉長張志弘指從內灣派出所旁階梯步道往上走到東窩，可一探木馬道遺蹟，每年5月入夜後螢火蟲四處飛舞，是新竹縣最適合親子的賞螢景點，只要做好周詳規畫，絕對有利地方文化觀光發展。

文化局說明內灣舊派出所2006年登錄為新竹縣歷史建築，該局接管後辦理場地安全保險，安排學者專家進行建物體檢，確認建物修繕、蟲蟻防治、門禁安全等需求，閒置期間除警察局持續巡守外，更感謝當地熱心居民協助環境清潔維護。

文化局長李安妤則指出，內灣舊派出所建築優化且具有歷史價值，為儘速啟動文化資產的活化運用，今年6月已向財政部提案申請「ROT促參可行性評估及先期規畫」，希望徵選出具有設計、修復、經營三合一能力的優質團隊，進駐到內灣派出所經營活化。。

楊文科了解內灣舊派出所活化方式後，期望藉由縣府各局處專業分工與整合規畫，結合周邊內灣國小、劉興欽漫畫館、老街商圈等文化景點資源，讓內灣舊派出所再次發光發亮，帶動內灣商圈的文化觀光效益。