一輛載有30多名中企工程人員的巴士，14日在巴基斯坦北部行駛途中遭遇爆炸，造成9名中方人員、3名巴方人員遇難。中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組組長、外交部涉外安全司副司長吳偉17日與中國駐巴大使農融赴當地弔唁默哀。

中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組與駐巴使館工作人員一行17日乘坐巴軍用直升機趕赴巴西北部開伯爾-普什圖省達蘇，吊唁在日前恐怖襲擊事件中遇難的9名中方人員。

達蘇距離巴首都伊斯蘭堡約350公里。中方人員抵達達蘇後，巴國外交部、內政部和軍方高級官員陪同前往現場。

吳偉表示深切的哀悼和誠摯的敬意，並願逝者安息。吳偉並前往中企承建的達蘇水電站項目部駐地，看望慰問當地中國幹部職工。

他說，聯合工作組已要求巴相關部門切實加強安保措施，確保在巴所有中國工程技術人員的生命安全。

當天，聯合工作組中的公安部刑偵專家與巴方有關部門在恐怖襲擊事件現場開展調查取證工作。