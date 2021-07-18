關於疫苗混打，政府尚未認可，主張混打的台北市長柯文哲昨（17）日也在防疫記者會上酸說，台灣還在浪費3個月做臨床試驗、專家會議開會，難道會比英、美更好？且既然要開會，那這次會議要有記錄。對於疫苗混打，台北市議員游淑慧則列出3種組合，她認為，若不把疫苗現實說清楚，只不斷炒作這個議題，會讓人民有錯誤期待。

游淑慧今在臉書指出，「疫苗混打？非不為也，是不能也」，她表示，混打不在有無魄力，而在有無疫苗；而柯文哲指出，現在只有先打莫德納再打AZ被證實效果不佳，其他組合都可以，開放混打政策只要有人勇敢負責就好，她認為，這段話其實是「內行人故意說外行話」的一個吵架梗，問題是菜就是不夠，怎麼要求多種料理法？

「生食都無夠，哪有通曝乾」，對於其他混打疫苗組合的可行性和可能性，游淑慧坦言，「短期內都是0」，若是AZ+莫德納，莫德納根本不夠，哪裡有得混；AZ+BNT的問題是，BNT何時來、怎麼來不知，哪裡有得混？且BNT到貨後也必須先給12到18歲的青少年，以及沒打過一劑的中壯勞動力人口先打，什麼時候才能輪到給AZ混第二劑？

國民黨台北市議員游淑慧。（中時資料照）

至於BNT+莫德納，游淑慧說，一個不夠、一個到貨狀況不明，根本是「天邊的混打組合」，連討論都不必，因此簡單來說，莫德納太少、BNT未明，加上還有許多中壯勞動力人口連第一劑都還沒打，綜合以上三個考量，游淑慧指出，AZ混打的順位一定變成最後，且3個月內可能性都極小。

游淑慧直言，做實驗只是拖時間藉口，沒疫苗可混才是實情，但不把疫苗現實說清楚，只不斷炒作這個議題，會讓人民有錯誤期待，更會讓「已該」打二劑AZ的民眾，繼續苦苦期待和等待。