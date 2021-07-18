「可攜式UVC LED流動水模組」機動性高，方便志工肩上一背就可挺進災區供水。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院社會公益委員會成立10年來，不斷將技術研發能量投入關懷弱勢和急難救助工作，累計有75項公益科技應用，其中獲得全球百大科技研發獎的「可攜式UVC LED流動水模組」，可協助災區快速取得乾淨的飲用水，解決災民飲水問題。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，風災地震過後的汙泥水，常為災民帶來困擾，根據WHO統計，全球因飲用水受汙染，每年造成逾50萬例腹瀉死亡，工研院結合慈濟基金會志工多年的救災實戰經驗，研發「可攜式UVC LED流動水模組」，可在偏鄉或電力不足地區，快速供應民眾安全的用水。

工研院電光所資深工程師盧建均說明「可攜式UVC LED流動水模組」，用UVC LED深紫外光代替傳統汞燈消毒殺菌，設計輕便可方便志工帶往災區使用，小小一桶每天可提供400公升淨水，可有效解決風災後最常遇到的水源汙染問題，讓災區能快速取得乾淨的飲用水。

盧建均進一步指出，與慈濟基金會合作，打造可背在肩上的藍色淨水桶，重量相當輕，充滿電後可提供一天約100人，每人4公升的用水，儲水量可達20公升，並可用太陽能充電，相當環保，同時以紫外光LED殺菌，大腸桿菌的殺菌率可高達99.9％以上。

慈濟基金會執行長顏博文表示，「可攜式UVC LED流動水模組」機動性相當高，方便志工肩上一背就可挺進災區供水，有利於電力不足、地形崎嶇的災區救災使用。

工研院已將此項技術提供慈濟基金會在國內場域試驗，未來將導入全球場域進行試驗營運模式，讓地震颱風災害發生後，災區民眾都能喝到潔淨的飲用水。