台南將軍區一名2歲女童遭父親在家門前撞倒輾壓頭，父母親手CPR仍不治。(劉秀芬翻攝）

台南市將軍區昨(17日)下午發生不幸意外，戴姓男子開車不慎輾過自己2歲女兒，拚命親手CPR仍未能挽回愛女性命，女童送醫後於今（18日）凌晨1時許宣告不治。當地里長透露，戴男與妻子連生了2個兒子，因為想要女兒力拚第3胎，如願得女倍加疼愛，豈料竟然發生這樣的意外，全家悲痛萬分。

據了解，17日下午4點59分左右，37歲戴姓男子駕駛休旅車於自家庭院倒車卸貨後，欲前進駛離時，因未注意前方狀況，不慎撞到在車輛前方玩耍未滿2歲的女兒，疑似被前輪壓到頭部，家人緊急打119求救，戴男與妻子更是輪流拚命幫女兒做CPR。

意外發生後，學甲警分局將軍分駐所員警接獲消息前往協助救援，只見戴男整個人失神、傻掉、語無倫次，不難看出這個意外對他打擊有多大。女童先被送麻豆新樓醫院急救，因傷勢嚴重，晚間7點再轉送成大醫院轉進加護病房，今天凌晨1時許宣告不治。

據ETtoday新聞雲報導，當地里長戴大川透露，女童是戴家么女，上面有2個哥哥，戴男夫妻因太想要女兒，才力拚第3胎，如願以償迎來愛女，對她十分寵愛，父女感情也非常好，如今竟遭逢如此意外，只能感嘆老天爺弄人。