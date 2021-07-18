東京奧運7月23日登場，台灣代表團參加18種運動種類，共66名國手將為國爭光。台北城市科大休閒系教授曾秀鳳曾為台灣知名旅日高爾夫球后，將再次擔任高爾夫國家教練率團出征，她盼助選手們贏得勝利。

2020東京奧運延後一年開打，在新冠肺炎疫情肆虐下將拉開序幕，高爾夫球項目在2016年里約奧運重新被列為奧運比賽項目，曾秀鳳曾在當時首次擔任高爾夫國家代表隊教練，這屆東奧她再度披掛上陣，肩負國人殷殷期盼，帶領高爾夫三位國手潘政琮、徐薇淩與李旻，預計在7月24日出發前往東京參賽。

這次東奧高爾夫賽項參賽資格是以選手的積分做為入選依據，每個國家只有2名選手參賽，以國家為單位，但如果一個國家有4位以上選手還是解積分排名在前15名的話就擁有4位選手出賽，所以全球男、女選手一共只有60位，競爭激烈。

曾秀鳳表示，參加奧運是運動員一生的夢想，再加上這些選手皆為來自四面八方的高手，她的出賽生涯中擁有五座日巡賽冠軍，期盼能將比賽累積的經驗分享給國手們，「協助選手們再往上突破0.1，以爭取獎牌」！

三位國手之中，徐薇淩與李旻從國二開始就跟著曾秀鳳學習高爾夫球，因當時曾秀鳳處在四處比賽的階段，因此兩位學生為了學球技，一路跟著她南征北討，利用她在比賽的空檔教導兩人學習，就這樣帶領她們到旅美參賽為止，這次東奧率團，曾秀鳳會更著重選手疫情下對自身免疫系統的調節、衝刺的規畫，輔導選手們一路過關斬將抱回好成績。

城市科大董事長鄭逢時長期挹注資源，推動校內的高爾夫球發展，鼓勵學生們學習高爾夫球，結合社會脈動與潮流，因此休閒系高爾夫球校隊已成為全國得獎勁旅，連續蟬聯9年全國大專盃高爾夫球錦標賽的團體組冠軍。