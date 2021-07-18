行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆捲入「牡丹灣villa」群聚事件，消息一出後，政壇炒得沸沸揚揚；資深媒體人周玉蔻對於陳政聞的行為相當不滿，直言要他早點請辭，在整個政府忙疫情的這段時間出這個紕漏，簡直不可原諒。

這起爭議事件發生在13日微解封首日，民眾爆料屏東渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客包下數間豪華房間，預計行程為3天2夜，但違規在餐廳群聚飲食，疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房。

熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。

對此，行政院今日對外做出回應，發言人羅秉成表示，陳政聞指出他只是與家人到當地住宿，沒有參與餐會，也沒違反防疫規定，但仍會待屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式。

這起事件被報導後引發討論，對此，周玉蔻在臉書上痛批陳政聞，直言不管他在牡丹灣有沒有群聚飲食、不管他在民進黨內是哪個派系，在疫情緊張的現在，不知道指揮中心內有多少人沒有休假、夙夜匪懈的為台灣防疫努力，沒想到陳政聞竟然敢在這個時候帶著妻小出遊住宿度假？周玉蔻當場爆氣，連轟「滾滾滾滾！」要陳政聞早日請辭滾蛋。