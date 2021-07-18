美國快速從阿富汗撤軍，阿富汗局勢陡然趨緊。中國大陸外交部長王毅表示，美國作為阿富汗問題的始作俑者，需要以負責任的方式確保局勢平穩過渡，「不能錯上加錯，因撤生亂，因撤生戰」。

王毅結束對中亞三國訪問後受訪，被問到阿富汗局勢，中國作為阿富汗鄰國之一，將與中亞國家如何共同應對？

王毅表示，此訪期間，阿富汗問題成為各方討論的焦點，他總的感覺是，國際社會尤其是地區國家都對阿富汗的局勢感到擔憂，對阿富汗的未來寄予期待，一是都希望阿盡早停火，避免爆發全面內戰，二是都認為應盡快重啟阿人內部談判，積極尋求政治解決方案，三是都反對各種恐怖勢力趁機坐大，不允許阿富汗再度成為恐怖勢力的聚集地。

他稱，今年是美國發動阿富汗戰爭20周年，但和平並未到來，戰火烽煙又起，美國作為阿富汗問題的始作俑者，需要以負責任的方式確保局勢平穩過渡，不能錯上加錯，因撤生亂，因撤生戰。

他稱，從更深層次講，美國今天撤出阿富汗的時候，應當深刻反思究竟給阿富汗人民帶來了和平還是苦難，應當認真考慮如何致力於地區的穩定而不是動蕩。

他說，中方認為，國際社會應遵循「阿人所有，阿人主導」的原則，積極協助阿富汗。