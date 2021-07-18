大陸中央近日最新發文《中共中央 國務院關於支持浦東新區高水準改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》，研究探索在中國外匯交易中心等展開人民幣外匯期貨交易試點，推動金融期貨市場與股票、債券、外匯、保險等市場合作，被市場解讀外匯期貨這次真的要來了。業內人士認為，外匯期貨可以更好服務資本市場高水準對外開放，助力上海打造全球人民幣資產風險管理中心。

據券商中國引述統計數據顯示，今年以來超過300家A股上市公司公告參與外匯套保業務。2020年全球人民幣外匯期貨交易額高達1.2兆美元（折合人民幣7.77兆元），新加坡交易所是目前最主要的人民幣外匯期貨市場，交易額全球占比82％。

在眾多大陸業內人士看來，推動境內外匯期貨上市有其必要性和緊迫性。實體經濟對外匯風險管理有著旺盛需求，外匯期貨上市將讓期貨服務實體經濟擁有更多內涵。同時近年伴隨大陸製造業崛起、進出口業務量持續攀升，實體企業的外匯套保需求正在飛快增加。