彰化市民權公有零售市場共有4層樓，2011年經縣府委託土木技師鑑定，認為耐震度不足需辦理補槍，但因為經費、施工、攤商經營等問題經過多年協調未果，遲遲未整修。(吳建輝攝)

今年公所獲得前瞻經費2695萬，加上自籌經費共6323萬將辦理補強，來保護世民與142攤商的安全，除了梁柱補強外、還有2至4樓的阻尼器及整棟市場老舊電線換新等。(吳建輝攝)

彰化縣民權公有零售市場於1987年改建完成後啟用，至今已有35年歷史，歷經921大地震出現結構問題，今年市公所大刀闊斧編列6千多萬預算將強化市場結構，但攤商對於設備復原、補償、安置等問題有歧見，與公所協商多次未果拉紅布條抗議；市長林世賢回應，喬友大樓悲劇歷歷在目，為了市民安全他會展現魄力。

彰化市民權公有零售市場共有4層樓，2011年經縣府委託土木技師鑑定，認為耐震度不足需辦理補槍，但因為經費、施工、攤商經營等問題經過多年協調未果，今年公所獲得前瞻經費2695萬，加上自籌經費共6323萬將辦理補強，來保護世民與142攤商的安全，除了梁柱補強外、還有2至4樓的阻尼器及整棟市場老舊電線換新等。

民權市場自治會會長周堉瑆表示，施工過程會損壞招牌、攤架、冰箱等設備，協調會中希望公所能全部換新，但公所不同意僅願意修補，工程將在9月30日動工，公所還發文稱不搬走就以廢棄物處裡，甚至要求攤商簽下切結書，不遷就沒收承租權。

「鴨霸市長不尊重民意」周堉瑆說，疫情大家的日子就已經不好過了，工程長達三個月要我們何去何從，大家的訴求很簡單，只是希望將損失降到最低，至於施工期間要求所有攤商到附近南門市場擺攤，也僅是口頭答應，沒有看到實際作為，相當不負責任。

「無理要求」林世賢則回應，攤商無理要求公所實在無力回復，從去年開始開設10場以上的協調與說明會，公所已經原本工期6個月縮短到3個月，安置至南門市場也是徵詢攤商同意，反觀攤商要求施工期間，要上午施工，下午讓攤商繼續擺攤，大家認為這樣是可行的嗎。

「少數聲音」林世賢強調，這些日子他一一拜訪所有攤商，得到多數攤商支持，僅有少數人在操作，3個月就喊支撐不了，還要求重建，重建動輒數億元、工程3、5年，有多少能力做多少事情，喬友大樓慘劇歷歷在目，他會拿出魄力，捍衛所有市民與大部分攤商的安全。