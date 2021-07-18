大溪漁港維持100名遊客總量管制，總量管制人數也包括魚市場直銷中心。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

7月17、18日是微解封後首次周休假日，國道5號南下路段多約1.5成的車潮，宜蘭縣縣管風景區雖然仍維持封閉，但遊客趁著假日湧進大溪漁港採買魚貨，估計來到漁港的人數比微解封前多約2成，宜蘭縣政府農業處等單位進駐漁港，呼籲遊客避免跨區移動，等到警戒降級再來宜蘭採買魚貨。

昨天大溪漁港約有1250名遊客造訪，今天（18日）中午12時開市前，警方、漁會、縣府海洋所提早1小時準備管控，承銷人、攤商都須依規定佩戴證件，也須與遊客一樣實名制、量測體溫後才能入內。

中午12時漁港外就有遊客準備入場，大溪漁港維持100名遊客為限的總量管制，工作人員舉牌加強宣導，農業處表示，大溪漁港內秩序良好，遊客都配合各項防疫措施，目前也沒有遊客因未佩戴口罩而遭開罰。

農業處表示，南寧魚市場除總量管制是70人外，其他防疫措施與大溪漁港相同；來到漁港採買魚貨多為雙北地區遊客，還有民眾背著保冷箱採買，但現在畢竟是三級警戒期間，呼籲遊客避免跨區移動。

高公局表示，國道5號南下段在微解封後的假日車流約多1.5成，以往固定的周日北上高乘載管制，在7月26日前都沒有北上高乘載，但7月26日後是否會實施周日北上高乘載管制，還須待高公局與交通部討論後才會確定。