剛畢業就被發掘成為模特兒的女星林采緹，擁有艷麗的臉蛋與性感S曲線，當年cosplay知名動漫角色「蛇姬」，神還原2次元美女，讓她紅到日本去，也因此擁有大批死忠粉絲，她雖經歷一段波折的婚姻，所幸恢復單身後仍得到粉絲支持，至今還活躍於演藝圈，而林采緹也努力經營社群，昨她更換了臉書封面照，疑似上空露側乳，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

林采緹出道後，以「真人版蛇姬」爆紅，在演藝圈發展相當不錯，但感情上少了點運氣，她2018年宣布與「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚，當時已經懷孕，不料臨盆之際男方爆出夜店撿屍案，當時林采緹選擇原諒，陪另一半走過最艱難的時刻，但去年3月雙方仍離婚收場，胡睿兒被判2年有期徒刑，目前正在牢中，林采緹因此一肩扛起育兒責任。

林采緹產後努力健身，恢復好身材光速復出。(翻攝自林采緹 Sunny Lin臉書)

成了單親媽的林采緹，做完月子後拚命恢復身材狀態，光速回歸演藝圈，經常能在社群看到她貼健身的照片或影片，林采緹也坦言必須將狀態保持得很好，才能應付各種工作，賺錢照顧兒子，這段時間即使為了防疫暫時停止工作，她仍持續健身，絲毫不鬆懈。

就在昨天(7/16)，林采緹突然更換了個人臉書帳號的封面照，只見她赤著腳趴在河畔青草地上，隱約可見身上穿著白色裙裝，撐起雙肘凝望遠方，但亮點是她的上半身，猛一看像沒穿，不但露出頸部到腰際大片白皙肌膚，飽滿渾圓側乳也都看光光，噴發性感女神氣場，掀起粉絲激讚潮，暴動留言「又正又辣」、「太正了啦」，還嫌草礙事，擋住了好風景。