一輛黑色廂型車今（18日）中午12時許行經新北市貢寮區香蘭街，廂型車疑似自撞路旁山壁後側翻，衝擊力道相當大，不僅車頭凹陷、車內安全氣囊也瞬間爆開，所幸車內4人僅輕傷，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，該輛廂型車今（18日）中午12時許行經新北市貢寮區香蘭街、往宜蘭方向，廂型車疑似自撞路旁山壁後側翻，又波及到另一輛汽車，廂型車車頭、車尾凹陷，車內安全氣囊爆開，車內物品散落一地。
消防員獲報前往救援，所幸4人僅輕傷，其中最年輕為7歲女童，車禍事故未造成車潮回堵，警方已調閱周圍監視器進一步釐清。
一輛黑色廂型車今（18日）中午12時許行經新北市貢寮區香蘭街，廂型車疑似自撞路旁山壁後側翻，衝擊力道相當大，不僅車頭凹陷、車內安全氣囊也瞬間爆開，所幸車內4人僅輕傷，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，該輛廂型車今（18日）中午12時許行經新北市貢寮區香蘭街、往宜蘭方向，廂型車疑似自撞路旁山壁後側翻，又波及到另一輛汽車，廂型車車頭、車尾凹陷，車內安全氣囊爆開，車內物品散落一地。
消防員獲報前往救援，所幸4人僅輕傷，其中最年輕為7歲女童，車禍事故未造成車潮回堵，警方已調閱周圍監視器進一步釐清。
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