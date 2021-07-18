拉拉山水蜜桃聞名全台，水蜜桃業者指出，今年大約6成以上的農場水蜜桃都是「大豐收」的狀況，雖不少業者擔心疫情限制遊客上山將導致滯銷的窘境，結果網路訂單意外爆單甚至連現場都無法供貨，直呼「這是十幾年來首次」。

鮮甜多汁、香氣十足且果實肥美是桃園復興區拉拉山水蜜桃聞名全台的特色，但因為一年僅有一次收成，讓桃園復興區在往年水蜜桃產季時都會吸引大量遊客前往購買，水蜜桃業者指出，今年收穫狀況特佳，大約6成以上農場水蜜桃都呈現大豐收，並推測原因與今年下的兩場雪帶來大量水分有關。

水蜜桃阿公斯給蜜農場指出，去年水蜜桃僅收成約8千粒，但今年的收成高達約3萬粒，成長約3倍，桃園市政府農業局也指出，前2年因適逢暖冬，水蜜桃收成不佳，平均總收成量僅110百萬噸，但今年水蜜桃總收成量不僅恢復到107年220百萬噸的水準，甚至還有更多仍待統計，強調今年確實是豐收年。

然而，雖水蜜桃大豐收，但因疫情管制遊客上山，讓水蜜桃業者相當苦惱現場銷售滯銷，意外的是，雖現場銷售不多，但網路訂單卻大爆單，有業者表示，疫情讓許多人透過網路訂單宅配水蜜桃，且數量遠勝以往，甚至連民眾到現場購買，都不一定能有足夠貨源供應，更強調這是十年來首次發生的狀況。

農業局指出，宅配系統約在7月初就顯示有缺貨的狀況，民眾須等收成才有辦法出貨，業者也表示，過去民眾下訂只要隔天就能收到水蜜桃，但因今年訂購量大，儘管豐收仍供不應求，有民眾排到2周後才有機會領到水蜜桃，且業者補充，產季已達尾聲，民眾如訂購未果，須待明年把握訂購。