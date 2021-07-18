台積電創辦人張忠謀16日出席APEC非正式領袖會議喊話，台灣需要儘快取得更多疫苗，行政院長蘇貞昌昨卻回應「如果照契約都能如期進貨的話，足夠國人施打，不是一次通通買進來放在那」。對此，國民黨立委林為洲痛批，張忠謀正在為台灣爭取疫苗，蘇貞昌卻在說些扯後腿的話，阻擋有能力、也有心力的人協助取得疫苗、平緩疫情。

對於蘇貞昌回應疫苗「不是一次通通買進來放在那」，林為洲今（18日）在臉書指出，但事實卻是，沒有照著合約如期進貨，目前超過7成的國人尚未能接種疫苗。

依據國際間目前對於新冠肺炎變種病毒，研議需要施打第三劑來提高保護力，林為洲推估，台灣共約有6000萬的疫苗需求量，光是以每人施打一劑來看，以目前訂購共2981萬劑疫苗，扣除尚未完成EUA的國產疫苗1000萬劑，對外採購的1981萬劑，僅到貨306.26萬劑，其餘584萬劑，皆為靠他國捐贈而來，加總卻也不過890.26萬劑，距離應施打人口一半不到，簡單的加減計算即可見，台灣難道真如民進黨所說的不缺疫苗嗎？

林為洲稱，蘇貞昌認為疫苗有期限，要依照時程、規劃等施打，那就應該儘速規劃快速接種計畫，既無超前部署也未設立快打站、接種車進入社區、開放診所施打等等規劃，當然無法提升接種速度。林為洲呼籲民進黨政府，在國內疫情暫已控制住的情形下，應全力衝刺疫苗覆蓋率與提升疫苗進口效率，請不要再說些扯後腿的話，也不要再阻擋有能力、也有心力的人協助取得疫苗、平緩疫情！