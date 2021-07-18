現年29歲的女藝人邵岱兒（Debbie）有「宅男女神」之稱，憑著天使面孔及魔鬼身材俘虜了不少粉絲，而她也擁有著哥倫比亞大學金融系高學歷，也被網友封為「學霸女神」，近日邵岱兒忍不住解封，親自示範一款火辣比基尼，也釣出徐瑋吟(鮪魚)好奇留言。

在IG有近百萬個追蹤的女藝人邵岱兒，昨(17)日她在instagram分享了一套紅色款比基尼，並寫下「現在有個願望就是，可以在外面邊玩水邊拍照給你們。」而這款紅色比基尼是綁帶式設計，將綁帶環繞腰間，讓腰身看起有顯瘦效果，而下身極少布料僅能夠遮重點部份，讓徐瑋吟(鮪魚)看到後也好奇寫下「這套的褲子」似乎也在說布料超少，但Lala 蘇心甯看到則認為「這套真的性感爆棚」。

邵岱兒這套極少布料的紅色比基尼，引起粉絲暴動也回應「這款太辣」、「太美」、「這真的是辣爆啦」、「晚上睡的著嗎」、「什麼衣服穿在妳身上都好看」、「極限邊緣」、「這泳衣真的無比辣，下半身近全裸，你真的很大胆」、「我的天，這套有厲害」、「旁邊那一堆繩子要去攀岩？」，也有粉絲來敲碗要徐瑋吟(鮪魚)穿。

邵岱兒目前鮮少上綜藝節目，主要處理自己品牌在網路經營，成為網絡紅人，也由於她有著魔鬼身材，親自穿上自家品牌拍照分享社群更具說服力，私下熱愛做菜的她，還擁有西餐烹調丙級技術士證照。