桃園市環保局和警察局聯合稽查查出南崁溪汙染源自屠宰場，市長鄭文燦下令停業重懲並移送地檢偵辦。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園南崁溪屢傳汙染未根絕，環保局挨批是「紙老虎」，市長鄭文燦下令嚴查，原以為是營建工地惹禍，56處工地有13家按規定查處，但經28位稽查員鍥而不捨追查，發現是「大樹林屠宰場」的代操業者「咖利多科技」在東門溪加蓋段以暗管偷排高溫強酸廢水，鄭怒斥是環保犯罪，勒令停業、從重處罰、移送法辦。

桃園有不肖業者趁三級警戒期間違法偷排廢水，導致南崁溪屢屢呈現深褐色，鄭文燦說，第一時間判斷汙染源是來自營建工地，經專案稽查附近56處營建工地，包括市府的捷運和下水道工程，查獲6家明確違規，其中1家業者勒令停工、5家業者按累計原則從重處罰，另外也查出7家排水有疑慮，稽查員已採樣，若檢出廢水超標將依法開罰。

「事業廢水代操業者才是最重要汙染源，營建工地只是累加上去！」鄭文燦說，因南崁溪支線之一的東門溪，有部分市區水路加蓋，追查暗管或偷排很困難，但28位環保稽查人員持續深入調查、連夜埋伏追蹤，終查出事業廢水源頭為「大樹林屠宰場」所產生，代操業者為「咖利多科技」。

鄭文燦說，業者排放的廢水是高溫強酸，且越到放流口溫度越高、PH值越低，放流口PH值低，測出PH值0.79、水溫31.7度且導電度高，且還以「小蜜蜂」規避稽查，入場稽查更發現非法儲存工業廢水及事業廢液，他怒斥根本是惡意偷排，第一時間勒令停工，後續從重處罰及移送法辦。

鄭文燦說，因東門溪部分加蓋段，容易私接暗管、違法偷排，指示環保局擬定東門溪稽查對策，徹底解決問題，讓南崁溪、東門溪恢復乾淨。