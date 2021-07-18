巴西一位12歲的男孩庫里(Gui Khury)達成極限滑板界的壯舉，他成為史上首位在X Games正式比賽的U型滑道裡使出1080度空中轉體（3圈）的滑板選手！先前最厲害的紀錄為美國「鳥人」東尼霍克(Tony Hawk)在22年前演出的900度縱向空翻（2.5圈），當時已經是前所未見的神技。

Gui Khury 🇧🇷 wins gold in Pacifico Skateboard Vert Best Trick at #XGames 2021! pic.twitter.com/B0N6eqb1e8 — X Games (@XGames) July 17 2021

53-year-old @tonyhawk skating at #XGames for the first time since 2003.



The parallels between Hawk and Gui Khury: 22 years ago at X Games SF 1999 Hawk became the first to land a 900 on a vert ramp. Hawk did this 9 years before Khury was born (December 18 2008). pic.twitter.com/NrZs5vzF80 — X Games (@XGames) July 17 2021

庫里破紀錄的時候，53歲的東尼霍克本人就在現場，這是他2003年自職業賽退休以後首次返回賽場。他賽後推文表示：「我還有辦法做出幾招，能回到這裡真是太好了，恭喜庫里使出1080度摘下金牌。」庫里同時成為X Games史上最年輕的冠軍。

1080度空中轉體是極限滑板最高難度的動作之一，特別是在U型滑道的正式比賽至今無人做到，即使是在巨型滑道上也只有3人做到過。更驚人的是庫里其實去年11歲的時候就在家鄉巴西成功過一次。

東尼霍克曾經把自己的900度縱向空翻視為最棒的神技，他在1999年6月的大賽中超過時限，但被特准繼續挑戰，成功使出之後，表示這就是他的最後一戰，希望留下完美的身影退休。不過東尼霍克的身體狀況頗佳，後來延長職業生涯到2003年，還在43歲、48歲又完成兩次900度縱向空翻。

美國丹尼魏(Danny Way)也在1989年使出過900度空翻，但影片的最後一段被剪掉，他很可能沒有成功著地。本屆東京奧運首度加入極限滑板賽事，基於安全考量只包含公園滑道和街式滑道。