巴西一位12歲的男孩庫里(Gui Khury)達成極限滑板界的壯舉，他成為史上首位在X Games正式比賽的U型滑道裡使出1080度空中轉體（3圈）的滑板選手！先前最厲害的紀錄為美國「鳥人」東尼霍克(Tony Hawk)在22年前演出的900度縱向空翻（2.5圈），當時已經是前所未見的神技。
庫里破紀錄的時候，53歲的東尼霍克本人就在現場，這是他2003年自職業賽退休以後首次返回賽場。他賽後推文表示：「我還有辦法做出幾招，能回到這裡真是太好了，恭喜庫里使出1080度摘下金牌。」庫里同時成為X Games史上最年輕的冠軍。
1080度空中轉體是極限滑板最高難度的動作之一，特別是在U型滑道的正式比賽至今無人做到，即使是在巨型滑道上也只有3人做到過。更驚人的是庫里其實去年11歲的時候就在家鄉巴西成功過一次。
東尼霍克曾經把自己的900度縱向空翻視為最棒的神技，他在1999年6月的大賽中超過時限，但被特准繼續挑戰，成功使出之後，表示這就是他的最後一戰，希望留下完美的身影退休。不過東尼霍克的身體狀況頗佳，後來延長職業生涯到2003年，還在43歲、48歲又完成兩次900度縱向空翻。
美國丹尼魏(Danny Way)也在1989年使出過900度空翻，但影片的最後一段被剪掉，他很可能沒有成功著地。本屆東京奧運首度加入極限滑板賽事，基於安全考量只包含公園滑道和街式滑道。
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