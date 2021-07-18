楊姓女子到林姓牙科名醫的診所植牙12顆，共花費120萬多元，事後雙方發生費用糾紛，楊女認為林姓名醫重複收取醫療費用，且植牙臨時牙歪斜，提起民事訴訟，要求林男返還54萬元，但台北地院判決林應賠償1萬3000元。可上訴。

挨告的林姓牙科名醫，是美國哈佛大學博士，曾任台大醫院醫師，目前是某牙醫診所院長，在業界頗具知名度。

楊女主張，她2015年向林姓名醫求診，經林評估後，提出診療方式為植牙12顆、其餘真牙包牙套，雙方合意全部療程總金額為133萬6500元。她自2015年7月至2017年8月陸續接受林診療，且支付123萬7400元。

後來她認為她支付費用金額與植牙顆數不符，林醫師未經她同意而自行施作、變更治療計畫，重複收取醫療費用，共多收取費用47萬4500元，加上牙位45、46植牙臨時牙歪斜，應賠償6萬5500元，提告請求林返還醫療費用54萬元。

林男稱，植牙療程耗費時日，無從於就診初期即決定如診療項目、時程、費用等診療計畫，因此雙方沒有合意以133萬6500元為全部療程費用，至於病患牙位48部分，因故未能施作，同意退還這部分治療費1萬3000元，但遭楊拒絕。台北地院審理後，採信林醫師說法，判決林僅須賠償楊1萬3000元。全案可上訴。